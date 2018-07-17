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BAE'den füze iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı hava savunma sisteminin Husiler tarafından fırlatılan balistik füzeyi düşürdüğü iddia edildi

17 Temmuz 2018 Salı 16:45
BAE'den füze iddiası

Yemen Hükümet Güçlerine bağlı "Maha Tugayları" Komutanı Ömer Dovbel  yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Maha kentindeki BAE'nin konuşlandığı liman bölgesine yönelik fırlatılan balistik füzenin havada imha edildiğini söyledi. Dovbel, Patriot savunma sistemleri tarafından düşürülen balistik füzelerin kentin liman bölgesindeki BAE kamplarını hedef aldığını belirtti.

Havadayken imha edilen füze parçalarının kentin çevresindeki boş araziye dağıldığını dile getiren Dovbel, saldırıda ölü ve yaralı bulunmadığını kaydetti. Öte yandan Husi yanlısı yayın yapan Mesire televizyon kanalında verilen haberde, Husilere bağlı Füze birlikleri tarafından fırlatılan kısa menzilli balistik füzenin Batı sahilindeki "Guzat kampını" vurduğu ve kampı yerle bir edildiği aktarıldı.
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