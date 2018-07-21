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BAE'ye işkence suçlaması

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) işkence ve gözaltı yöntemlerinin araştırılması gerektiğini açıkladı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:00
BAE'ye işkence suçlaması

 Af Örgütü; Amerikan Kongresi’nden seslenerek, Başkan Trump'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözaltı ve işkence metotlarını kınamaya çağırmasını istedi. Örgüt ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ni sorumlu tutmaması durumunda sivillerin daha fazla işkenceye maruz kalacaklarının altını çizdi. Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de sivilleri gizli bir hapishanede tuttuğunu ve ağır işkence yaptığını söyledi.

Örgüt, bu tip hapishanelerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Yemenli siyasi ve insan hakları aktivistleri, Amerika Birleşik Devletleri politikalarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de insan haklarına aykırı davranmasına zemin hazırladığını düşünüyor. Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamalarının yayınlanması üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi haber ajansı yayınladığı haberde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de işkence yapılan hapishanesinin olmadığını iddia ederek Uluslararası Af Örgütü'nün raporunun asılsız olduğunu yazdı.

Bunun üzerine Af Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Yemen Ordusu, yüzlerce keyfi tutuklama gerçekleştirdi, işkence ve kötü muamelede bulundu" ifadelerine yer verildi.
SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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