BAE'ye tepki! Sokağın adı değişiyor…

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokağın adı, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek.

Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

AA