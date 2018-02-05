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Bağdat-Erbil krizi derinleşiyor

Irak federal yönetimi 2018 yılı bütçesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) payının yüzde 17'den yüzde 12'ye düşürülmesi, Bağdat ile Erbil arasında var olan krizi daha derinleştirdi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:13
Bağdat-Erbil krizi derinleşiyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bakanlar Kurulunun onayını da aldığı ülkenin bu yılki bütçesinde IKBY'ye yıllardır verilen yüzde 17'lik bütçe payını yüzde 12,6'ya düşürdü.

İbadi'nin bu hamlesi, Bağdat'ta mecliste bulunan Kürt grupların büyük tepkisine neden oldu. Kürt milletvekilleri, bütçenin bu şekilde meclisten geçirilmesine "evet" diyemeyeceklerini ifade ediyor.

 Kürt milletvekilleri, Başbakan İbadi ile geçen günlerde 2 defa görüşse de kendileri açısından somut bir sonuçla toplantı masasından ayrılamadı.

 Kürt milletvekili ve Meclis Maliye Komitesi üyesi Serhat Ahmet, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başbakan İbadi ile yaptığımız görüşmelerde bütçe payımızın düşürülmesine itiraz ettik. IKBY'nin de diğer kentlerdeki gibi bütçe payının nüfus yoğunluğuna göre hesaplanmasını istedik." dedi.

Ahmet, Bakanlar Kurulunun, itiraz üzerine yüzde 12,6'lık payı lağvettiğini ve IKBY için hiçbir bütçe rakamı yazmadığını anlatarak," Kürt milletvekilleri olarak bu durumu kabul etmeyeceğiz ve bütçe yasa tasarısı oylamasına da "evet" demeyeceğiz." dedi.

Kürt milletvekili Abdulaziz Hasan da "Yüzde 12,6 bütçe payı bizi üzdü. Bu, Bağdat hükümetiyle aramızdaki en temel anlaşmazlık konusudur." diye konuştu.

İbadi yüzde 17'yi kabul etmiyor

İbadi'nin siyasi danışmanı İhsan Şammari, "Başbakan İbadi, Irak federal bütçesinde yüzde 17'lik bütçe payına geri dönülmesini istemiyor" dedi.

Bunun yanı sıra Irak 2018 bütçe tasarısında, geçmiş yılların aksine "Kürdistan bölgesi" ibaresi yerine "Irak'ın kuzey kentleri" ibaresinin yazılması Erbil'i kızdırdı.

Öte yandan, 325 sandalyeli Irak meclisinde 180 koltuğa sahip Şii Ulusal Koalisyonu ise IKBY'ye ayrılan yüzde 12,6'lık bütçe payından memnun.

 DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
BağdatErbilIrakIbadi
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