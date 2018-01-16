Bağdat ile Erbil ilişkileri yumuşuyor

Pazartesi günü Erbil’de görüşen Irak hükümeti ile IKBY yetkilileri, Erbil ve Süleymaniye havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması için altı maddede anlaştılar.

Anlaşmaya göre IKBY’deki havaalanları Irak Sivil Havacılık Yasalarına bağlı kalacak, havaalanlarına atamalar da Irak Sivil Hava Kurumu tarafından yapılmasını kabul ediyor. Sorunların çözülmesine dair pilotların rutin toplantılarının da Irak Sivil Havacılık Kurumu öncülüğünde yapılması, üzerinde anlaşmaya varılan maddeler arasında. Uçuşların ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Taraflar ayrıca geçtiğimiz Cumartesi günü Bağdat’ta bir araya gelmiş, havalalanlarının uluslararası uçuşa açılması bu toplantıda da gündeme gelmişti.

HABER MERKEZİ