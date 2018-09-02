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Bağdat'ta IŞİD toplantısı

Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele etmeyi hedefleyen Irak, İran, Rusya ve Suriye'den oluşan 'dörtlü koalisyon'un güvenlik toplantısı Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladı

02 Eylül 2018 Pazar 18:18
Bağdat'ta IŞİD toplantısı

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali toplantı öncesinde koalisyon ülkelerinin genelkurmay başkan yardımcılarını kabul etti. Hiyali burada yaptığı açıklamada, Irak'ın IŞİD karşısında kazandığı başarının tüm dünyanın teröre karşı kazandığı başarı olduğunu belirtti. Hiyali, Irak'ın bu başarıyı, uyuyan hücreleri ortadan kaldırmak için diğer ülkelerle istihbarat alanında iş birliği çalışmalarını yoğunlaştırarak taçlandırdığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, dörtlü koalisyon toplantısına Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman el-Ganimi başkanlık etti. İki gün sürecek toplantıda Irak-Suriye sınırında faaliyet gösteren IŞİD hücreleriyle ilgili istihbarat çalışmalarının ele alınacağı kaydedildi.
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