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Bağdat'ta Sadr kazandı

Irak'ta yapılan seçimlerde başkent Bağdat'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonu, 18 sandalye elde ederek başkentte seçim birincisi oldu

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:37
Bağdat'ta Sadr kazandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 10 kentte nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Bağdat'ta Sadr'ın koalisyonunun 18 sandalye elde ettiği, Şii milis gücü Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih ile eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu'nun, 8'er sandalye kazandığı belirtildi.

Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır Koalisyonu ile eski Başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu'nun da Bağdat'tan 8'er milletvekili çıkardığı ifade edildi. Irak'ın batısındaki Sünni kenti Enbar'da ise "Enbar Kimliğimiz" koalisyonu birinci, Vataniyye koalisyonu ikinci, Nuceyfi'nin Karar koalisyonu üçüncü olurken Başbakan İbadi'nin koalisyonu dördüncü sıraya yerleşti.

Ülkenin en güneyi Basra'da ise Fetih Koalisyonu birinciliği elde etti. Sadr bu kentte ikinci olurken, İbadi üçüncü oldu. Ülkenin güneyindeki Şii kenti Kerbela'da Haşdi Şabi koalisyonu birinciliği, Sadr'ın desteklediği koalisyon ikinciliği ve İbadi'nin koalisyonu üçüncülüğü elde etti.

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