Bak şu Trump'ın yaptığına

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Washington ile diğer ülkeler arasında gitgide derinleşen ticaret savaşından etkilenmemesi için Amerikan çiftçilerine 12 milyar dolar tutarında tarımsal sübvansiyon dağıtacaklarını duyurdu.

Oysa bundan önce Trump yönetiminin birçok ticaret ortağına karşı ticaret savaşı açmasının başlıca gerekçesi, bu ülkelerin ABD'ye ihraç ettikleri ürünlere sübvansiyon uygulamalarıydı.

Şimdi ise ABD de sübvansiyon dağıtmaya başladı. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre; Trump'ın bu son adımı ticaret savaşında kazananın olmayacağını gösteriyor.

ABD'nin hem kendi parasıyla ekmek alarak karnını doyurduğu, hem de ekmeği satanı kazançlı olmakla suçlayıp kendisini ise kaybeden taraf ilan ettiğine vurgu yapılan haberde şunlar kaydedildi: "Beyaz Saray'ın vergi mükelleflerinden yüklü paralar alıp tarımsal sübvansiyon sağlaması, ABD'nin küresel ticaret ortaklarının ihraç ettiği ürünlere karşı cezai nitelikteki ek vergilerinin ve en nihayetinde misillemeyle karşılık almasının kaçınılmaz sonucudur. Tabii, ABD'nin tarım sektörü, diğer ülkelerin misillemelerinin başlıca hedeflerinden biri. Amerikan çiftçiler Trump'un ateşlediği ticaret savaşının kurbanları oldu. Bu çiftçiler şimdi, Beyaz Saray'ın rasyonel olmayan ve zorbaca gümrük vergileri politikasının getirdiği olumsuz sonuçları hazmetmek zorundalar."

ABD'nin kaybı 11 milyar dolar

Dünyanın en büyük tarımsal ürün ihracatçısı olarak ABD'nin, 2017 yılındaki tarımsal ürün ihracat hacmi rekor düzeye ulaştı ve 21 milyar 300 milyon dolarlık ticaret fazlası gerçekleştirildi.

Ancak ABD'nin Çin ile ticaret savaşını başlatmasıyla birlikte AB, Kanada, Meksika ve Çin dâhil olmak üzere gümrük vergilerinin hedefi olan ticaret ortakları, ABD menşeli tarım ürünlerine ek gümrük vergisi ile misilleme yapmak zorunda kaldılar.

ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre, söz konusu karşı tedbirler, ülkenin tarım ürünleri ihracatında 11 milyar dolarlık kayba yol açacak.

Trump'ın Kasım ayındaki seçimlere yatırım yaptığını vurgulayan Çin Uluslararası Radyosu haberinde, "ABD, diğer ülkeleri sübvansiyon politikaları nedeniyle suçlayarak, bu politikaların Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ilgili kurallarına aykırı olduğunu iddia ediyor. Fakat bugün Beyaz Saray, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde oylarını artırmak için vatandaşlarından aldığı vergileri kullanarak DTÖ'ye aykırı gördüğünü kendisi yapıyor. Bu demek oluyor ki, Washington alenen çifte standart uyguluyor" yorumunda bulundu.

'Büyük Buhran tekrar yaşanabilir'

ABD'nin 12 milyar dolarında çek dağıtarak tarım sektörünü sübvanse etmesini etmesinin 'ABD'li çiftçilerin sorunlarını gerçekten çözebilir mi' sorusuna cevap kapsamında ABD'nin içinden gelen yorumları da derleyen Çin Uluslararası Radyosu haberinde, Missouri Tarım Bürosu Başkanı Blake Hurst'ın, "Beyaz Saray politikalarını değiştirmediği takdirde, Amerikan tarım sektörünün üzerindeki baskı büyümeye devam edecek. Kısa vadeli veya geçici kurtarma tedbirleri asıl soruna çözüm getiremez" ifadelerine yer verildi.

"Ticaret savaşı çiftçilerin bacaklarını kesip sonra da onlara 12 milyar değerinde saf altın baston vermek gibi" ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Senatör Ben Sasse ise "Hükümetin ek gümrük vergisi ve sübvansiyonları, ABD'nin bir kez daha büyük ülke olmasını sağlamaz, tam tersine 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran döneminin tekrar etmesine yol açabilir" dedi.

Senatör Paul Rand da "Gümrük vergisi, ABD'li tüketici ve üreticilere ek vergi uygulamak demektir. Eğer gümrük vergisi çiftçilerin cezası olacaksa, o halde çözüm sübvansiyon değil vergileri kaldırmak olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Birçok ülkenin ABD'nin son 12 milyarlık dolar sübvansiyon hamlesini DTÖ'ye taşıması kuvvetle muhtemel olduğu görüşünü paylaşan analistlere göre, çiftçilere sübvansiyon vererek vergi savaşını sürdürme niyeti, bir yandan ABD'nin ticaret savaşında çifte standart koyan "ikiyüzlü" tavrını ve zorbalığını yansıtıyor.

Diğer yandan da Trump yönetiminin Don Kişotvari hamleleri, başka ülkelere birçok belirsizlik getirmenin yanı sıra çok taraflılığa dayalı uluslararası ticaret düzeninin zarar göreceği ve ABD'de de ciddi kaos meydana gelebileceğini gösteriyor.