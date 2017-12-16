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Balıkçılar uyuşturucu taşımış

Hollanda'da organize suç örgütlerinin, ülkeye uyuşturucu sokabilmek için yıllarca balıkçıları kullandığı ortaya çıktı.

16 Aralık 2017 Cumartesi 18:25
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Balıkçılar uyuşturucu taşımış

Savcılığın elde ettiği bilgiler göre, mafyanın Kuzey Denizi'ne gemilerle getirdiği kokainler, su geçirmez paketler içinde, daha önce belirlenen noktalardan denize atıldı.

Bu paketler, uyuşturucunun atılacağı noktalarda bekleyen Hollanda'nın kuzeyindeki Urk kasabasında balıkçı tekneleri tarafından toplanarak, gizlice ana karaya taşındılar.

Savcılık, 2015 yılında Amsterdam'da başarısız bir infaz emri veren Naufal F. adlı suç örgütü liderini araştırırken Urk'ta yaşayan balıkçıların uzun yıllardır denizden mafyanın uyuşturucularını topladıklarını ortaya çıkardı.

Naufal F. ile Muhammed S. Ve Ferry B. adlı diğer suç örgütü liderleri arasındaki şifreli mesajları çözen polis, bazı balıkçıların uyuşturucu kaçakçıları ile gönüllü olarak ya da zorla işbirliği yaptığına dair bilgilere ulaştı.

Geçen Haziran ayında sahil güvenlik ekipleri, Kuzey Denizi'ndeki bir konteynır gemisinin civarında bir süre kalan balıkçı teknesinden şüphelenerek takibe aldılar. 

Yapılan operasyon sonunda, balıkçı teknesinin su deposunda su geçirmez 13 çanta içine yerleştirilmiş 261 kilo kokain bulundu. Savcıya göre suç örgütlerinin şifreli mesajları, "kokain kaçakçılığı konusunda bir el kitabı" niteliğinde. 

Suç örgütü üyeleri Mart ayında, Urk kasabasındaki balıkçılar da önümüzdeki yaz aylarında mahkemeye çıkarılacaklar.

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