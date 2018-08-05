Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

Balkanlar'da hac heyecanı

Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan'dan yaklaşık 4 bin 212 hacı adayı, Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek

05 Ağustos 2018 Pazar 17:23
Balkanlar'da hac heyecanı

Batı Balkan ülkeleri arasında en fazla kişinin hac vazifesini yerine getireceği ülkeler, bu yıl bin 680 hacı adayı ile Bosna Hersek ve bin 80 hacı adayı ile Kosova oldu. Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Hırvatistan'dan yaklaşık 4 bin 212 hacı adayı, İslam'ın beş şartından biri olan Hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

Bu yıl da en fazla hacı adayının olduğu ülke Bosna Hersek olurken, bölge ülkelerde hac fiyatlarının artması hacı adayı sayısının geçen yıllara nazaran azalmasına neden oldu. Bosna Hersek İslam Birliğinden alınan bilgiye göre, bu yıl kutsal hac vazifesini yerine getirmek üzere Bosnalı bin 680 hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.

İslam Birliğinden yapılan açıklamada, Bosnalı hacı adaylarının, 8-10 Ağustos arasında başkent Saraybosna'dan kalkacak uçaklarla kutsal topraklara hareket edeceği bildirildi. Batı Balkanlar'dan bu yıl en fazla hacı adayını kutsal topraklara gönderecek ikinci ülke ise Kosova oldu.

Kosova İslam Birliğinden edinilen bilgiye göre, başkent Priştine'den kutsal topraklara hareket edecek Kosovalı hacı adaylarının sayısı bin 80. Makedonya'dan bu yıl 672, Arnavutluk'tan 470, Sırbistan'dan 235, Karadağ'dan 60, Hırvatistan'dan ise 15 hacı adayı hac vazifesini yerine getirecek.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araplardan ırkçı yasaya protesto
Araplardan ırkçı yasaya protesto
ABD vahşetinin üzerinden 73 yıl geçti
ABD vahşetinin üzerinden 73 yıl geçti
BM Golan Tepelerine geri dönüyor
BM Golan Tepelerine geri dönüyor
AB'den Hudeyde uyarısı
AB'den Hudeyde uyarısı
BM'nin Kuzey Kore raporu
BM'nin Kuzey Kore raporu
Danimarka’da peçeye ilk ceza kesildi
Danimarka’da peçeye ilk ceza kesildi
Irak borç batağından kurtulamıyor
Irak borç batağından kurtulamıyor
ABD'den gümrük adımı
ABD'den gümrük adımı
İran çatışmalara gebe
İran çatışmalara gebe
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim