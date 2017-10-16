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Balkanlardaki Türk eserleri tahrip edildi

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri'de yaptığı konuşmada, Balkanlardaki Osmanlı Türk eserlerini Balkan milletlerinin tahrip ettiğini belirtti.

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:04
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Balkanlardaki Türk eserleri tahrip edildi

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri'de yaptığı konuşmada, Balkanlardaki Osmanlı Türk eserlerini Balkan milletlerinin tahrip ettiğini belirterek, "Mesela eline Almanca seyahat rehberi alıyorsun Yunanistan'da geziyorsun, 'Orada bir cami var' diyor 'Mimar Sinan yaptı' diyor, duruyor ama minaresi yok. 'Karşısında han var' diyor, gidiyorsun çarşı yok. Sonra öğreniyorsun ki belediyenin biri onu yıktırıp çok katlı han yaptırmış" dedi.

Avrupa'nın, var olan tarihi abidelerinin korunduğunu ve bu abideleri gören insanların birçok tarihi bilgiye ulaşma imkanı bulduklarını belirten Ortaylı, tarihi yapıtların korunmasının tarihin idrak edilebilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Kayseri'nin çok önemli tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğunu, bunların korunması gerektiğini dile getiren Ortaylı, Kayseri'de 12. yüzyıldan kalan çok önemli eserler bulunduğunu, Avrupa'nın birçok ülkesinde bu döneme ait esere çok zor rastlandığını anlattı. Yazılı kaynakları okuyarak tarih öğrenilemeyeceğini, tarihin idraki için geçmiş medeniyetlerin miras bıraktığı eserleri görmek gerektiğini vurgulayan Ortaylı, "Ben Kayseri'ye ilk geldiğimde çok güzel taş evler vardı. Dedesinin dünyaya geldiği, babannesinin eşikten atlayarak gelin geldiği konağı koruyamayan bir memleketin kitapla o tarihi, o cemiyeti anlaması biraz zordur. Elin Fransız'ının, Alman'ının nereden tarihi idraki var, boyuna kitap mı okuyorlar. Yalan, okudukları yok. Hele şimdi daha da az okuyorlar ama adam her köşe başında bir binaya rastlıyor, her köşe başında bir şey görüyor ve altında izahat var. İster istemez öğreniyor. Biz olanı yıkıyoruz" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ilber OrtaylıBalkanlarTarihi Abideler
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