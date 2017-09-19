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Bangladeş'e sığınanlar 421 bin

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine ulaştığını açıkladı.

19 Eylül 2017 Salı 16:57
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Bangladeş'e sığınanlar 421 bin

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 421 bine yükseldiğini ve bunların 171 bin 800'üne henüz hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini belirtti.

Sözcü Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yüksek sıcaklıklar ve muson yağmurları altında Cox's Bazar kenti civarındaki kamplara yeni ulaşan Myanmarlı sığınmacıların yetersiz beslenme ve yorgunluk nedeniyle hastalandıklarını söyledi. Kamplardaki imkanların son derece kısıtlı olduğunun altını çizen Millman, temiz su ve diğer temel insani ihtiyaçların eksiliği sebebiyle kamplarda bulaşıcı hastalıklar konusunda büyük riskler bulunduğuna dikkati çekti. Millman, Cox's Bazar kenti civarındaki Ukhiya ve Teknaf bölgelerindeki kamplarda 600 bin Arakanlı Müslüman sığınmacı olduğunu ve bunların üçte ikisinin 25 Ağustos'tan sonra bölgeye ulaştığını vurguladı.

Sözcü Millman, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin iki kampında barınan sığınmacıların bu rakama dahil olmadığını anlattı. Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından kaçarak Cox's Bazar'a sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının bugün itibarıyla 421 bine ulaştığını belirten Millman, bunların 171 bin 800'üne henüz hiçbir sağlık hizmeti verilemediğini bildirdi.


Sınıra mayın döşedi
Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar hükümetinin, Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların geri dönmesini engellemek için sınır bölgesine mayın döşediğini bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 36'ncı oturumunda üye ülkelere hitap eden Misyon Başkanı Darusman, Arakanlı Müslümanların "büyük bir vahşetle karşılaştığını" ve "insanlık dışı bir propagandaya" maruz kaldığını söyledi. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
MillmanMyanmarBangladeş
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