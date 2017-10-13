Bangladeş'e sığınanlar 536 bine ulaştı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 9-11 Ekim tarihleri arasında 15 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e geçmesiyle birlikte sığınmacı akınının yeniden ivme kazandığını söyledi. Millman, görgü tanıklarının ifadelerine göre Bangladeş-Myanmar sınırına yakın Naf Nehri'nin Myanmar tarafında 8-9 bin sığınmacının Cox's Bazar'a geçmek için beklediğini ifade etti.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana ulaşan Arakanlı sığınmacı sayısının 536 bine ulaştığını belirten Millman, kamplardaki temiz su ve sağlık hizmetleri gibi acil insani ihtiyaçlar konusunda sıkıntılar yaşandığını vurguladı.

Millman, bir soru üzerine sınırın karşı tarafından ciddi oranda Arakanlının Bangladeş'e geçmeye çalıştığını vurgulayarak, Cox's Bazar'a kaçan sığınmacıların Myanmar'daki evlerine geri döneceklerine dair herhangi bir işaret görmediklerini kaydetti.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Ölenlerin sayısı bilinmiyor

Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi.

On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e geçişler engelleniyor

ERC Sözcüsü Dr. Schug, "Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e gitmesine izin vermiyorlar. Aynı zamanda köylerini de yakıyorlar. Bazı Arakanlı Müslümanlar aç oldukları için köylere girse de ordu onları vuruyor." dedi.

Myanmar hükümetinin, son günlerde Arakanlı Müslümanları Bangladeş'e geçirecek teknelerin Naf Nehri'nin Myanmar kıyısına yanaşmasına izin vermemesi nedeniyle Arakanlı Müslümanlar sınır bölgelerinde çaresizce bekliyor.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e geçişini engellediğini belirterek, "Aynı zamanda köylerini de yakıyorlar. Bazı Arakanlı Müslümanlar aç oldukları için köylere girse de ordu onları vuruyor." dedi. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

AA