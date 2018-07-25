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Bangladeş'te toprak kayması

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınında muson yağmurlarına bağlı toprak kaymalarında 5 çocuk yaşamını yitirdi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:56
Bangladeş'te toprak kayması

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınında muson yağmurlarına bağlı toprak kaymalarında 5 çocuk yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, polis, Cox's Bazar'ı 3 gündür etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymalarında Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların yakınında 4'ü aynı aileden 5 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurbanların Arakanlı Müslüman olmadığı belirtilirken, yardım kuruluşları muson yağmurlarının etkili olduğu bölgede afet yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. 

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Bangladeş
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