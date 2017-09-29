Barzani'den Bağdat'a rest

Pazartesi günü düzenledikleri tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından köşeye sıkışan Erbil yönetimi, Bağdat yönetiminin talebine rest çekti ve hiçbir sınır kapısının teslim edilmeyeceğini dün açıkladı.

Salı günü Irak Başbakanı Haydar İbadi, havalimanları da dahil olmak üzere, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirmişti.

Bağdat'ın havalimanlarının teslim edilmesi talebine, IKBY olumsuz yanıt vermişti.

HABER MERKEZİ