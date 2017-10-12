Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
105932
ALTIN
151.740
DOLAR
3.6470
STERLİN
4.8063
EURO
4.3194

Barzani'den görüşme talebi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen tartışmalı referandumun ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. IKBY yönetimi havaalanları ve sınırlarla ilgili konuları Bağdat'la görüşmek istediğini duyurdu.

12 Ekim 2017 Perşembe 10:53
148 Okunma
Barzani'den görüşme talebi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen tartışmalı referandumun ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Erbil yönetimi havaalanları, sınırlar ve bankalarla ilgili konuları Bağdat'la görüşmek istediğini açıkladı. "Bu toptan cezadan kaçınmak için, Irak Başbakanı Haydar İbadi'yi tekrar davet ediyoruz. Irak Anayasası çerçevesinde her türlü diyalog ve müzakereye hazırız" ifadesinin kullanıldığı açıklama 11 Ekim gecesi yayımlandı.

Geçen ayki tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Bağdat yönetimi IKBY'yi izole etmeye çalışıyor. IKBY'deki dış uçuşları ve bölgedeki bankalara döviz satışını yasaklayan Irak merkezi yönetimi, Erbil'den sınır kapılarının kontrolünü de istedi.

Irak Merkezi Hükümeti'nin yayınladığı ültimatom kapsamında sınır kapıları, petrol sahaları ve havalimanlarının devri öncelik taşıyor.

HABER MERKEZİ

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 12.10.2017 16:01
Anahtar Kelimeler:
BağdatSınırlarHavalanıırak HükümetiGörüşme TalebiErbilBarzaniSon Dakika HaberleriHaberlerSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim