Barzani'den görüşme talebi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen tartışmalı referandumun ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Erbil yönetimi havaalanları, sınırlar ve bankalarla ilgili konuları Bağdat'la görüşmek istediğini açıkladı. "Bu toptan cezadan kaçınmak için, Irak Başbakanı Haydar İbadi'yi tekrar davet ediyoruz. Irak Anayasası çerçevesinde her türlü diyalog ve müzakereye hazırız" ifadesinin kullanıldığı açıklama 11 Ekim gecesi yayımlandı.

Geçen ayki tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından, Bağdat yönetimi IKBY'yi izole etmeye çalışıyor. IKBY'deki dış uçuşları ve bölgedeki bankalara döviz satışını yasaklayan Irak merkezi yönetimi, Erbil'den sınır kapılarının kontrolünü de istedi.

Irak Merkezi Hükümeti'nin yayınladığı ültimatom kapsamında sınır kapıları, petrol sahaları ve havalimanlarının devri öncelik taşıyor.

HABER MERKEZİ