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Barzani Fransa’dan destek istedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Fransa’da seçilecek yeni cumhurbaşkanının bağımsız Kürt devletinin kuruluşuna destek vermesini, en azından buna karşı çıkmamasını istedi

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Barzani Fransa’dan destek istedi

Le Figaro gazetesinin sorularını yanıtlayan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, “Kürtlerin bağımsızlık ilan etme zamanı geldi. Ancak Irak’tan barışçıl bir şekilde diyalog ve müzakere yoluyla ayrılmak istiyoruz." dedi. Yaklaşık bir asırdır Irak’ın birliğini korumak için çalıştıklarını belirten Barzani, “Biz bunun karşılığında ne sağladık? 4 bin 500 köy yıkıldı, kimyasal saldırıya uğradık, sadece benim ailemden 10 bin kişi öldürüldü.” iddiasında bulundu. Barzani komşularla iyi geçinmek istediklerini bildirirken, bağımsızlığın yeni sorunlar çıkartmayacağını aksine sorunların çözümüne yardımcı olacağını ileri sürdü. Fransa’da 7 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turu ile ilgili olarak Barzani, yeni cumhurbaşkanının zamanı geldiğinde, bağımsız Kürt devletini desteklemesini veya en azından buna karşı çıkmamasını arzu ettiklerini belirtti. Irak’ta, DEAŞ’ı yenilgiye uğratmakla sorunların bitmeyeceğini söyleyen Barzani, bu örgütün başka bir isimle mücadelesine devam edebileceği uyarısında bulunarak, DEAŞ’ın bölgedeki dava amacı ortadan tamamen kalmadıkça tehdit olmaya devam edeceğini belirtti. Barzani, DEAŞ’ın Musul’dan çıkartılmasından sonra da uluslararası koalisyonun bir müddet daha bu bölgede kalmasının doğru olacağı görüşünü savundu.

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