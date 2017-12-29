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Barzani'nin yol açtığı fatura büyük

25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandumun ardından büyük bir kriz içine giren Peşmerge yönetimi, telafisi uzun zaman alacak ciddi kan kaybı yaşıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 16:11
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Barzani'nin yol açtığı fatura büyük

Irak'ın kuzeyindeki Peşmerge yönetimi, 25 Eylül'de düzenlediği gayrimeşru referandumun 'ekonomik ve siyasi' olmak üzere faturalarını ağır ödüyor.

Erbil yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya ve uluslararası toplumun iptal çağrılarını dikkate almaksızın, 25 Eylül'de gayrimeşru referandumu gerçekleştirdi. Referandumun ardından büyük bir kriz içine giren Erbil yönetimi, telafisi uzun zaman alacak ciddi kan kaybı yaşıyor.

Bağdat'taki merkezi yönetim, referandumu gerekçe göstererek 'somut yaptırım kararları' aldı. Türkiye ve İran da bu yaptırımlara uyarak, Erbil'e uçuş yasağı başlattı.

Bu esnada Erbil yönetimi yaklaşık 3 yıl elinde tuttuğu Kerkük vilayeti başta olmak üzere, tartışmalı bölgelerin yüzde 95'ini, memur maaşlarını temin ettiği petrol gelirinin önemli kısmını kaybetti. Erbil yönetimi ayrıca, muhalefet çizgisinde yer alan iki siyasi partinin koalisyon hükümetinden çekilmesiyle de sarsıldı.

İki ay daha uçuş yok

Irak Sivil Havacılık Kurumu, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini ilk etapta 2 ay askıya aldı.

Havacılık kurumu sefer yasak süresinin dolmasından sonra bunu 28 Şubat 2018'e kadar tekrar uzattığını açıkladı. Her iki havalimanında iç hatların yanı sıra Bağdat'ın onayıyla 'diplomatik, askeri ve insani yardım' için uçak seferleri yapılabiliyor.

Havalimanları uluslararası uçuşlara kapatıldığı için Fransa ve Almanya'da üst düzey temaslarda bulunan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Bağdat üzerinden değil, Türkiye üzerinden söz konusu ülkelere gitmişti.

Erbil Havalimanı Müdürü Talar Fakir, Erbil’den günde yaklaşık 5 bin kişinin 60 seferle yurt dışına seyahat ettiğini belirterek, kargo bölümü dahil olmak üzere tüm uçuşların iptal edilmesi halinde günlük zararlarının yaklaşık 350 bin doları bulduğunu söylemişti.

İran, 4 sınır kapısından 3'ünü kapattı

İran, hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY ile toplamda bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde 9 gümrük kapısına sahip.

IKBY ve İran arasında Süleymaniye vilayetinde Pervezhan, Başmak, Seyranbend ile Erbil vilayetinde Hacı Omeran olmak üzere 4 sınır kapısı bulunuyor. Sınır kapılarının hepsi uluslararası olup hem ticari hem de yolcu geçişleri için kullanılıyordu.

 Irak merkezi hükümetinin talebi üzerine Pervezhan Sınır Kapısı dışında diğer 3 gümrük kapısı hem ticari hem de insani geçişlere kapatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErbilIrakIKBYBarzaniPeşmergeİranABD
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