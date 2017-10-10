Barzani'ye boru hattı şoku

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Petrol Bakanı Cebbar el Luaybi, Kerkük petrol boru hattının Salahaddin ve Musul kentlerinden geçerek Türkiye'nin Ceyhan limanına yapılan petrol ihracatının yeniden başlatılması için söz konusu hattın yeniden tamir edilmesi talimatı verdi" denildi. Bakan Luaybi'nin Irak'taki petrol boru hattının yeniden onarılmaması halinde ülkedeki mali ve ekonomik zorlukların aşılamayacağını da ifade ettiği belirtildi.

Öte yandan, Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad; Bakan Luaybi'nin Kerkük, Salahaddin ve Musul'da IŞİD'e karşı elde edilen kazanımlardan sonra ham petrolün taşınması için Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının yeniden onarılması talimatı verdiğini aktardı. Irak'ın günlük 250 ila 400 bin varil petrol ihracatı kapasitesini yeniden elde etmek istediğini belirten Cihad, ülkenin kuzeyinden yapılan enerji ihracatına yeni imkanlar eklemek istediklerini de kaydetti.

Luaybi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüşerek, enerji ve petrol konularıyla Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatını ele almıştı.

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