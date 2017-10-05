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Barzani'ye Putin'den destek

ABD ve İsrail'den destek alan Barzani'ye dikkat çekici bir destek de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi.

05 Ekim 2017 Perşembe 15:50
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Barzani'ye Putin'den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "vanaları kısarız" açıklamalarına cevap veren Putin, "IKBY'ye yönelik petrol ambargosu, petrol fiyatlarının artmasına neden olur. Fakat kimsenin bu yola başvuracağını sanmıyorum. Referandum Irak'ın iç meselesi.

Kürt halkıyla tarihsel olarak iyi ilişkilerimiz var. Bu sürece karışmıyor, hiçbir şeye karşı kışkırtmıyor, kimseyi de bir şeye itmiyoruz" dedi.

Putin, Türkiye’den Peşmerge yönetiminden petrol akışının kesilebileceğine ilişkin yapılan uyarıların uygulanması halinde bunun Erbil’i ne derece etkileyeceği şeklindeki soru üzerine, “Petrol akışının kesilmesi küresel enerji piyasalarına da yansır, petrol fiyatları artar. Fakat benim düşünceme göre bu kimsenin çıkarlarına uygun değil. Yapılan çağrıların durumu alevlendirmemesi gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
PutinBarzaniRusyaReferandumTürkiyeErdoğan
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