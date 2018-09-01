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Barzani'yi unutmadılar

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Brett McGurk ile Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda bir araya geldi

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:18
Barzani'yi unutmadılar

Barzani'den yapılan açıklamada, Barzani ile McGurk Irak'taki son gelişmeler başta olmak üzere ülkede kurulacak yeni hükümete ilişkin fikir teatisinde bulundu. Irak'ta tüm bileşenler arasında gerçek bir ortaklık prensibinin temin edilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede,  ülkenin düzlüğe çıkana dek ikili ilişkilerin ve istişarelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Irak'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri, ABD'nin müdahaleleri neticesinde kurulacak bir hükümeti iki ay içinde düşüreceklerini söylemişti. McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.
DIŞ HABERLER

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