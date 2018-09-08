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Basra kaynayan kazan

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da devam eden gösterilerde cuma günü 3 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bilidirildi. Irak Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, ölü ve yaralı sayısını doğruladı. Yaralılardan 26'sına gerçek merminin isabet ettiği aktarıldı

08 Eylül 2018 Cumartesi 19:58
Basra kaynayan kazan

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra'da kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı devam eden gösterilerde cuma günü 3 kişinin öldüğü bildirildi. Irak Meclisi'ne bağlı İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Heymin Bacalan, yaptığı açıklamada, "Hükümet Basra'ya yönelik sessiz. Kentte güvenlik zaafı söz konusu. Bunun yanında özel ve kamu mallarına da zarar verme olayları arttı" dedi.

Bacalan, cuma günü yaşanan olaylarda 3 göstericinin hayatını kaybettiğini, 50'sinin yaralandığını söyledi. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir de yazılı açıklamasında, ölü ve yaralı sayısını doğruladı. Bedir, yaralılardan 26'sına gerçek mermi isabet ettiğini aktardı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında cuma akşamı bir grup, İran'ın Basra Başkonsolosluğunu basarak ateşe vermişti. Basra'daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

Basra halkının 8 Temmuz'dan bu yana "yeterli kamu hizmeti sunulmadığı, elektrik ve su sıkıntısı, işsizlik ve yolsuzluk" gibi gerekçelerle düzenlediği gösterilerin şiddeti son günlerde arttı. Olayları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu iki ayda 20'den fazla gösterici hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
Basra Havalimanı'na füze saldırısı iddiası yalanlandı

Öte yandan Irak'taki Basra Havalimanı yetkilileri, havalimanı yakınına füze saldırısı düzenlendiği yönündeki iddiayı yalanladı. Basra Havalimanı Müdürü Samir Yunus yaptığı yazılı açıklamada, havalimanı yakınlarına füze saldırısı gerçekleştiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Yunus, uçak seferlerinde de herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını belirtti.

"Kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı devam eden gösterilere sahne olan ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da, havalimanı yakınına füze atıldığı iddia edilmişti. Basra'da olaylar sürerken, Bağdat'ın merkezinde yer alan hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye de önceki gün füze saldırısı düzenlenmişti.
HABER MERKEZİ

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