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Basra'nın suyu hasta ediyor

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporda, "Su kirliliği 18 bin kişide ishal, bağırsak koliği ve kusma gibi çeşitli rahatsızlıklara neden oldu" denildi

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:47
Basra'nın suyu hasta ediyor

Komisyon Başkanı Akil el-Musevi liderliğindeki heyetin su kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrası hazırlanan raporda "Basra'da özel kimya laboratuvarları bulunmadığı için hükümete bağlı sağlık kurumlarının kirlilik türünü net bir şekilde tespit edemediği" kaydedildi.

"Basra'daki su arıtma tesislerinin küçük olduğu ve bakımlarının yapılmadığı, kentteki problemi çözebilecek türden tesisin olmadığı" değerlendirmesinde bulunulan raporda, suyun vatandaşlara araçlarla taşındığı ve bu araçların çoğunun atık sular için de kullanıldığı aktarıldı. Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.
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