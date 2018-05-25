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Batı İran konusunda ayrılığa düştü

İran'da büyük yatırımlara sahip Avrupa ülkeleri, ABD ile İran konusunda ayrılığa düştü. AB, İran'da çıkarlarını koruma derdinde, ABD ise AB'nin şartsız desteğini istiyor

25 Mayıs 2018 Cuma 17:26
Batı İran konusunda ayrılığa düştü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ve Avrupa'nın İran ile imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili tartışmada uzlaşma noktasının çok uzağında olduklarını söyledi. Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile buluşmasının ardından verdiği demeçte 'tarafların son derece farklı tutum içinde olduklarını' belirtti. Bakan görüş ayrılığının ABD ile Avrupa arasındaki ilişkiler açısından endişeye yol açabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) ile imzacı Avrupa ülkelerinin anlaşmanın Tahran ile görüşmeler yoluyla genişletilmesi konusunda tam dayanışma içinde olduklarını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmeden sonra, Washington ile İran'a dair yapacakları görüşmelerin zor geçeceğini Atlantik ilişkilere gölge düşmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Maas "Yakın çevremizde nükleer silahların yayılmasını istemiyoruz. İran'ın da anlaşmaya sadık kalması için elden gelen yapılmalıdır” dedi. Fransa Dışişleri bakanı Jean-Yves Drian, ABD'nin İran politikasını son derece riskli olarak tanımladı. Bakan bir radyoya yaptığı açıklamada, "ABD'nin tutumunun bölgedeki tehlikeyi daha da arttıracağını ve İran hakkında alınan ağırlaştırılmış yaptırımların diyaloğa katkıda bulunmayacağını" söyledi.

Pompeo tarafından ilan edilen ağırlaştırılmış yaptırımların İran'daki muhafazakârları güçlendirip Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konumunu zayıflatacağını belirten Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian "savaş tehlikesi görüyor musunuz?" sorusuna 'evet' cevabını verdi. İran ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney Çarşamba günü "ABD ile diyalog yürütmenin mümkün olmadığını, ABD'nin sözünü tutmadığını ve ABD'ye güvenilemeyeceğini" söyledi.
DIŞ HABERLER

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