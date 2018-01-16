Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin korumasında Nablus kentine giren Yahudi yerleşimciler, kutsal kabul ettikleri "Yusuf makamında" birtakım dini ritüeller gerçekleştirdi.

Yerleşimcilere tepki gösteren kent sakini Filistinli gençler, makamın çevresini taşlarla kapatarak otomobil lastikleri yaktı. İsrail askerleri ise gençlere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Askerlerin müdahalesinde Filistinli 2 genç gerçek mermi ile yaralanırken, birçok kişi de atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

AA