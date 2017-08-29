Batı Şeria’da gerginlik

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail askerlerinin korumasında Nablus kentindeki Yusuf makamına girdi. Askerler, duruma tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olay esnasında bir Filistinli gencin gerçek mermiyle vurularak yaralandığı belirtildi. İlk yardım ekiplerince müdahale edilen gencin daha sonra hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor. AA