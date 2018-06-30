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Batı yeni düzenden rahatsız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz basınına verdiği demeçte, şu anda çok kutuplu yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkmakta olduğunu belirterek, Batı'nın bu süreci durdurma ya da yavaşlatmaya yönelik girişimlerinin başarıya ulaşamayacağını söyledi

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:43
Batı yeni düzenden rahatsız

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şu anda Batı sonrası dünya düzeninde olduğumuzu düşünüyorum" dedi. "Bunun tarihi bir devir olduğunu söyleyebiliriz" diye ekleyen Lavrov, "Kolektif Batı'nın 500 yıllık hegemonyasından sonra ekonomik, finansal ve siyasal olarak yeni güç noktaları olduğu gerçeğine uyum sağlamak çok kolay değil" ifadelerini kullandı.

Yeni güç noktalarından kastının Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkeler olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, bahsettiği yeni dünya düzenine şekil verenin Rusya olup olmadığı sorusunaysa, ‘yeni düzenin, tarih ve gelişimin ürünü olduğu' cevabını verdi. "Ekonomik ve finansal olarak güçlü olan bu ülkeleri kontrol altına alamazsınız. Dünya ticareti ve ekonomisindeki rollerini görmezden gelemezsiniz" diye devam eden Lavrov, yaptırım ve yeni gümrük vergileri gibi adımlarla bu süreci yavaşlatma girişimlerinin başarılı olmasının ihtimal dışı olduğunu vurguladı.

Lavrov, AB'nin herhangi bir dünya düzeninin asli unsurlarından biri olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: "Fakat AB'nin, ABD'ye bağımlı kalmak ile kendi kendine yeten bir topluluk haline gelmek arasında bir seçim yapması gerekiyor." Ayrıca AB'nin karşı karşıya olduğu göçmen krizine atıfta bulunan Rus Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti: "NATO Libya'yı bombalayıp bu ülkeyi, yasadışı göçmen dalgalarının içinden geçip Avrupa'ya yöneldiği kara bir deliğe çevirdi. Şimdi de NATO'nun kırıp döktüklerinin parçalarını AB temizliyor."
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