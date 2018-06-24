'Batı yenilince aynı yalana başvuruyor'

Rus NTV televizyonuna konuşan Esad, "Biz kimyasal silahları tamamen imha ettik. Bizim 2013'ten bu yana Suriye'de kimyasal silahımız yok" dedi. "Kimyasal silah masalları, Suriye hükümetine yönelik politik çizginin bir parçası" diyen Esad, "Onların ordusu, kontrolündeki teröristler, Suriye'nin bazı bölgelerinde yenilgi alınca bu masallara başvuruyorlar" diye anlattı.

Kimyasal silah hikayesinin, doğrudan askeri müdahale ve Suriye ordusuna saldırılar için bahane olduğunu belirten Esad, "Bu çok kez yaşandı ve kontrol altındaki teröristler her yenilgi aldığında kimyasal silah masallarını duyuyoruz. Ne zaman galip gelsek onlar mantığa karşı gelerek bu masala baş vuruyor. Ama bu Suriye'deki teröristlere destek için bahane" ifadelerini kullandı.

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