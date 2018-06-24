Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311

'Batı yenilince aynı yalana başvuruyor'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki tüm kimyasal silahların tamamen imha edildiğini ama Batı’nın, kontrolü altındaki teröristlerin yenilgi aldığı her defasında Şam’ın kimyasal silah kullandığı yönündeki masallara başvurduğunu belirtti

24 Haziran 2018 Pazar 18:04
'Batı yenilince aynı yalana başvuruyor'

Rus NTV televizyonuna konuşan Esad, "Biz kimyasal silahları tamamen imha ettik. Bizim 2013'ten bu yana Suriye'de kimyasal silahımız yok" dedi. "Kimyasal silah masalları, Suriye hükümetine yönelik politik çizginin bir parçası" diyen Esad, "Onların ordusu, kontrolündeki teröristler, Suriye'nin bazı bölgelerinde yenilgi alınca bu masallara başvuruyorlar" diye anlattı.

Kimyasal silah hikayesinin, doğrudan askeri müdahale ve Suriye ordusuna saldırılar için bahane olduğunu belirten Esad, "Bu çok kez yaşandı ve kontrol altındaki teröristler her yenilgi aldığında kimyasal silah masallarını duyuyoruz. Ne zaman galip gelsek onlar mantığa karşı gelerek bu masala baş vuruyor. Ama bu Suriye'deki teröristlere destek için bahane" ifadelerini kullandı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamas adil olunmasını istedi
Hamas adil olunmasını istedi
İbadi ve Sadr müttefik oldu
İbadi ve Sadr müttefik oldu
Kadınlar ilk kez trafiğe çıktı
Kadınlar ilk kez trafiğe çıktı
İsrail askerleri uyuşturucu kullanıyor
İsrail askerleri uyuşturucu kullanıyor
Bir Filistinli daha şehit oldu
Bir Filistinli daha şehit oldu
871 ton petrol nehre aktı
871 ton petrol nehre aktı
500 Türk askerinin naaşı geri verilecek
500 Türk askerinin naaşı geri verilecek
22 asırdır nöbetteler
22 asırdır nöbetteler
Havayı en çok Çin kirletti
Havayı en çok Çin kirletti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim