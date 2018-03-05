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'Batının kalıpları dağıldı'

Uluslararası ilişkiler konusunda önde gelen Çinli bir bilim insanı olan Ji Zhiye, Batı ülkelerindeki bazı insanların, sıfır toplamlı oyunların arkaik düşüncesinden kurtulması gerektiğini vurgulayarak ve “Batı Çin'in gelişmesini kontrol altında tutmaya çalışmaktan kaçınmalıdır” dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 15:03
'Batının kalıpları dağıldı'

Beijing merkezli bir düşünce kuruluşu olan Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı Ji Zhiye, “Eski sıfır toplamlı oyunların zihniyetinde sıkışmak ve diğerlerini düşman olarak tanımlamak yerine tüm ülkeler uluslararası ilişkilerin yanında bugünün dünyasına da yeni bir perspektiften bakmalıdır” dedi.

Ji, Çin'in yükselişiyle ilgili endişeleri olan bazı Batılıların hala çeşitli yöntemlerle Çin'in gelişimini kontrol altında tutmaya eğilimli olduğuna dikkat çekti.

Ji ayrıca, "Çin'in yükselişi konusunda heyecanlı davranıyorlar, çünkü Çin, kendi gelişim yolunda başarıyla ilerleyerek, batının kalıplarının takip edilmesinin ilerlemenin tek yolu olduğu yanılsamasının dağılmasına katkı sağlıyor” dedi.

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Çin
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