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Bayram kana bulandı: 20 ölü

Afganistan'da, ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında düzenlenen intihar saldırısında 20 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 19:37
Bayram kana bulandı: 20 ölü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Nangarhar'ın Rudat ilçesinde ateşkesin ardından Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşma töreni sırasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.

Saldırıda, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 16 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bayramlaşma törenine sivillerin de katıldığını kaydetti. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş, Taliban da Ramazan Bayramı boyunca 3 günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanDünya
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