Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110177
ALTIN
155.806
DOLAR
3.8374
STERLİN
5.1289
EURO
4.5388

BDG'den Akıncı'ya mektup

KKTC'de faaliyet gösteren Beşparmak Düşünce Grubu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıcı'ya bir mektup göndererek, Rumlarla gelecekte başlaması olası müzakerelerin 'kaldığı yerden devam' şeklinde değil, Kıbrıs'ta eşit iki devletin varlığını temel alan bir anlayışla yapılması gerektiğini açıkladı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 18:12
526 Okunma
BDG'den Akıncı'ya mektup

Kıbrıs'ta KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki bugüne kadar gerçekleşen müzakerelerden Rum tarafının uzlaşmaz tutumu yüzünden hiçbir netice alınmadı. Buna rağmen yeniden müzakere masası toplamanın hazırlıkları yapılıyor.

Ancak geçmişteki anlamsız müzakereler aynene devam mı edecek, yoksa müzakere masasına oturmak için KKTC tarafı haklı şartlar öne sürecek mi, merak edilen sorular bunlar. Bu bağlamda Beşparmak Düşünce Grubu (BDG), KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüşlerini içeren bir mektup sundu.

Mektupta Rum tarafı ile gelecekte başlaması olası herhangi bir diyalog veya temasın, ancak statükonun devamına hizmet edecek "müzakerelerin bırakıldığı yerden yeniden devamı" şeklinde değil, Ada'da mevcut iki devletin eşit statüleri zemininde alternatif işbirliği olasılıklarını ele alacak bir anlayışla yapılması gerektiği görüşünü belirtti.

Akıncı'ya sunulan mektup aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına da ulaştırıldı.

BDG Koordinatörü Prof. Dr. Salih Saner imzasıyla kamuoyuyla paylaşılan mektupta, Kıbrıs Türk halkının alternatifini güçlendirmek ve Rum tarafının yaratmaya çalıştığı oldu-bittileri dengelemek amacıyla atılabilecek adımlara da değinildi.

Mektupta, Akıncı’dan, KKTC devletinin alt yapısının ve ekonomisinin iyi yönetimiyle birlikte saygınlığının artırılmasına yönelik adımlar atması talep edildi.

'Türkiye ile yakın temas gerekiyor'

KKTC’nin gücünü artırıcı ve Rum tarafının gücünü dengeleyici stratejik girişimler ve projeler üzerine odaklanılması gerektiği kaydedilen mektupta, irade, planlama ve zaman gerektiren bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için her aşamada Türkiye ile yakın temas, istişare ve işbirliği içinde olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

BDG ayrıca, Rum tarafıyla herhangi bir temas veya işbirliği olasılığının değerlendirilmesi sürecinde Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra, KKTC Meclisi ve Hükümetinin de muhakkak devrede tutulması, atılacak tüm adımların ve alınacak önemli kararların mümkün olan en yüksek derecede ortak akılla alınmasını istedi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Beşparmak Düşünce Grubu, Türk tarafı için iki aşamalı bir hedef ve bunları gerçekleştirebilmek için strateji önermektedir: Öncelikli Stratejik Hedef: İki mevcut devletin statülerinin, meşruiyetlerinin ve siyasi/ekonomik yaşayabilirliklerinin ve güçlerinin dengelenmesinin sağlanması.

Uzun Vadeli Hedef: Şartların uygun olması halinde kademeli ve evrim yolu ile iki devlet arasında işbirliği ilişkisinin geliştirilmesine çaba gösterilmesi.”

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
KKTCMustafa AkıncıKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin ADIZ'ı geçince alarma geçildi
Çin ADIZ'ı geçince alarma geçildi
18 bin bina tehdit altında
18 bin bina tehdit altında
Zaharova'dan İngiltere'ye cevap
Zaharova'dan İngiltere'ye cevap
Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı
Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı
Liberman'dan Erdoğan açıklaması!
Liberman'dan Erdoğan açıklaması!
Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti
Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti
Mısır parlamentosundan Kudüs çağrısı
Mısır parlamentosundan Kudüs çağrısı
AB'den Brexit'e yeşil ışık
AB'den Brexit'e yeşil ışık
Peşmerge bölgesinde maaş isyanı
Peşmerge bölgesinde maaş isyanı

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim