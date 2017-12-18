BDG'den Akıncı'ya mektup

Kıbrıs'ta KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki bugüne kadar gerçekleşen müzakerelerden Rum tarafının uzlaşmaz tutumu yüzünden hiçbir netice alınmadı. Buna rağmen yeniden müzakere masası toplamanın hazırlıkları yapılıyor.

Ancak geçmişteki anlamsız müzakereler aynene devam mı edecek, yoksa müzakere masasına oturmak için KKTC tarafı haklı şartlar öne sürecek mi, merak edilen sorular bunlar. Bu bağlamda Beşparmak Düşünce Grubu (BDG), KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret ederek Kıbrıs müzakereleriyle ilgili görüşlerini içeren bir mektup sundu.

Mektupta Rum tarafı ile gelecekte başlaması olası herhangi bir diyalog veya temasın, ancak statükonun devamına hizmet edecek "müzakerelerin bırakıldığı yerden yeniden devamı" şeklinde değil, Ada'da mevcut iki devletin eşit statüleri zemininde alternatif işbirliği olasılıklarını ele alacak bir anlayışla yapılması gerektiği görüşünü belirtti.

Akıncı'ya sunulan mektup aynı zamanda Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına da ulaştırıldı.

BDG Koordinatörü Prof. Dr. Salih Saner imzasıyla kamuoyuyla paylaşılan mektupta, Kıbrıs Türk halkının alternatifini güçlendirmek ve Rum tarafının yaratmaya çalıştığı oldu-bittileri dengelemek amacıyla atılabilecek adımlara da değinildi.

Mektupta, Akıncı’dan, KKTC devletinin alt yapısının ve ekonomisinin iyi yönetimiyle birlikte saygınlığının artırılmasına yönelik adımlar atması talep edildi.

'Türkiye ile yakın temas gerekiyor'

KKTC’nin gücünü artırıcı ve Rum tarafının gücünü dengeleyici stratejik girişimler ve projeler üzerine odaklanılması gerektiği kaydedilen mektupta, irade, planlama ve zaman gerektiren bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için her aşamada Türkiye ile yakın temas, istişare ve işbirliği içinde olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

BDG ayrıca, Rum tarafıyla herhangi bir temas veya işbirliği olasılığının değerlendirilmesi sürecinde Cumhurbaşkanlığı'nın yanı sıra, KKTC Meclisi ve Hükümetinin de muhakkak devrede tutulması, atılacak tüm adımların ve alınacak önemli kararların mümkün olan en yüksek derecede ortak akılla alınmasını istedi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi: “Beşparmak Düşünce Grubu, Türk tarafı için iki aşamalı bir hedef ve bunları gerçekleştirebilmek için strateji önermektedir: Öncelikli Stratejik Hedef: İki mevcut devletin statülerinin, meşruiyetlerinin ve siyasi/ekonomik yaşayabilirliklerinin ve güçlerinin dengelenmesinin sağlanması.

Uzun Vadeli Hedef: Şartların uygun olması halinde kademeli ve evrim yolu ile iki devlet arasında işbirliği ilişkisinin geliştirilmesine çaba gösterilmesi.”

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL