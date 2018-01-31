Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119529
ALTIN
162.563
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3334
EURO
4.6682

Belçika'da 2 aydır güneş doğmuyor

Belçika, son iki ayda sadece 30 saat 26 dakikalık gün ışığı görerek, 'en karanlık' dönemlerinden birini yaşadı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:00
Belçika'da 2 aydır güneş doğmuyor

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (KMI) 1 Aralık 2017-30 Ocak 2018 tarihlerinde hava koşullarına ilişkin paylaştığı veriler, ülkede gün ışığının genel ortalamanın çok altında seyrettiğini gösterdi.

Aralık ayında sadece 10 saat 31 dakika saat güneş gören Belçika'nın, 1934 yılından beri 'en karanlık' ayını yaşadığı tespit edildi. KMI, Belçika'nın 1934 yılının aralık ayında 9.3 saat gün ışığı gördüğünü kaydetti.

KMI, "1 Aralık-30 Ocak tarihleri arasında Belçika'daki toplam gün ışığı 30 saat 26 dakika olmuştur." açıklamasında bulundu.

Uzmanlar, gün ışığı eksikliğinin D vitamini yetersizliğine yol açarak kişilerde depresyon, yorgunluk, enfeksiyon kapma riskini artırma gibi belirtileri ortaya çıkardığını kaydediyor.

Belçika nüfusunun yüzde 50'sinde D vitamini eksikliği olduğunu belirten uzmanlar, D vitaminin yüzde 80'inin güneş ışınlarından alınabilindiğini, yüzde 20'sinin ise balık, balık yağı ve yumurta sarısı gibi gıdalardan edinilebileceğini ifade ediyor.

AA

Son Güncelleme: 01.02.2018 01:16
Anahtar Kelimeler:
KaranlıkGüneşBelçika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye, AB’ye üye olmamalı'
'Türkiye, AB’ye üye olmamalı'
Resulzade Bakü'de anıldı
Resulzade Bakü'de anıldı
Soçi'den 'demokrasi çağrısı' çıktı
Soçi'den 'demokrasi çağrısı' çıktı
'Çin ve Rusya en büyük rakibimiz'
'Çin ve Rusya en büyük rakibimiz'
120 göçmen kurtarıldı
120 göçmen kurtarıldı
Yemen'de çatışma: 36 ölü
Yemen'de çatışma: 36 ölü
Yaptırımlar S-400'ü etkilemez
Yaptırımlar S-400'ü etkilemez
Uygulama ajanların yerlerini belirliyor
Uygulama ajanların yerlerini belirliyor
Suudi Arabistan'a balistik füze
Suudi Arabistan'a balistik füze

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim