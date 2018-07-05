Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99006
ALTIN
185.992
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.0841
EURO
5.3865

Belçika'da Müslüman kıza saldırı kınandı

Belçika İslam Federasyonu (BİF), hafta başında Charleroi şehrinde 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırıyı "esefle" kınadığını belirterek gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Belçika'da Müslüman kıza saldırı kınandı

Belçika İslam Federasyonundan (BİF), yapılan yazılı açıklamada, "BİF olarak 2 Temmuz 2018'de Anderlues bölgesinde 19 yaşında Müslüman genç bir bayanın darbedilme olayını esefle kınıyor, gerekli adımların atılıp, adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı. Bu ve benzer olaylara karşı kalıcı çözüm üretilebilmesi için sorunun kaynağının artık fark edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Belçika kamuoyunda başörtüsüne karşı yıllardır olumsuz bir tutumun süregeldiğine işaret edildi.

Belçikalı siyasilerin İslam ile ilgili ayrıştırıcı söylemlerine dikkati çekilen açıklamada, okullarda, iş yerlerinde ve devlet dairelerinde uygulanan başörtüsü yasağının ülkede başörtüsüne karşı var olan olumsuz tutumu daha da güçlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Başörtüsü ve Müslüman kadınlar bu şekilde tehdit unsuru olarak gösterildiği sürece, hem manevi hem fiziksel şiddet kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda bu sorunun çözümlenebilmesi için başörtüsünün sürekli bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması, atılması gereken ilk adım olmalıdır." vurgusu yapıldı.

Bu tarz olaylar nedeniyle Müslüman kadınlarda korku ve endişe oluştuğu belirtilen açıklamada, devletin her vatandaş gibi başörtülü Müslüman kadınların da emniyetini sağlaması gerektiği kaydedildi.  Açıklamada, bu tür şiddet olaylarının normalleşmesini engellemek için olayın hafife alınmaması ve tedbir alınması gerektiğine dikkati çekildi.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hürmüz üzerinden tehditler başladı
Hürmüz üzerinden tehditler başladı
İsrail Kudüs'ü koparmayı amaçlıyor
İsrail Kudüs'ü koparmayı amaçlıyor
'ABD dünyaya ateş açıyor'
'ABD dünyaya ateş açıyor'
Fransa'da protesto
Fransa'da protesto
Yaralıyı öldürene 'çoşkulu' karşılama
Yaralıyı öldürene 'çoşkulu' karşılama
İran Instagram'ı yasaklıyor
İran Instagram'ı yasaklıyor
Esad'dan Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
Esad'dan Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
Trump'a isyan bayrağı çektiler
Trump'a isyan bayrağı çektiler
Önce Trump sonra Ruhani tehdit etti
Önce Trump sonra Ruhani tehdit etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim