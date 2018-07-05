Belçika'da Müslüman kıza saldırı kınandı

Belçika İslam Federasyonundan (BİF), yapılan yazılı açıklamada, "BİF olarak 2 Temmuz 2018'de Anderlues bölgesinde 19 yaşında Müslüman genç bir bayanın darbedilme olayını esefle kınıyor, gerekli adımların atılıp, adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı. Bu ve benzer olaylara karşı kalıcı çözüm üretilebilmesi için sorunun kaynağının artık fark edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Belçika kamuoyunda başörtüsüne karşı yıllardır olumsuz bir tutumun süregeldiğine işaret edildi.

Belçikalı siyasilerin İslam ile ilgili ayrıştırıcı söylemlerine dikkati çekilen açıklamada, okullarda, iş yerlerinde ve devlet dairelerinde uygulanan başörtüsü yasağının ülkede başörtüsüne karşı var olan olumsuz tutumu daha da güçlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Başörtüsü ve Müslüman kadınlar bu şekilde tehdit unsuru olarak gösterildiği sürece, hem manevi hem fiziksel şiddet kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda bu sorunun çözümlenebilmesi için başörtüsünün sürekli bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması, atılması gereken ilk adım olmalıdır." vurgusu yapıldı.

Bu tarz olaylar nedeniyle Müslüman kadınlarda korku ve endişe oluştuğu belirtilen açıklamada, devletin her vatandaş gibi başörtülü Müslüman kadınların da emniyetini sağlaması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, bu tür şiddet olaylarının normalleşmesini engellemek için olayın hafife alınmaması ve tedbir alınması gerektiğine dikkati çekildi.

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