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Belçika'daki çocukların 'kabul' çilesi

UNICEF'e göre Belçika'da kabul merkezinde kalan sığınmacı çocukların 6 yıla kadar süren kabul prosedürü çocuklar için "ağır bir külfete" dönüşüyor.

19 Ocak 2018 Cuma 17:40
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Belçika'daki çocukların 'kabul' çilesi

UNICEF, Belçika'daki sığınmacı çocukların, iltica sürecinde "ağır külfet altında" bırakıldığı eleştirisinde bulundu. İki yıl süresince Belçika'daki 170 sığınmacı çocukla görüşen UNICEF yetkilileri, söz konusu çocukların iltica kabul sürecinde bir kabul merkezinden öbürüne yönlendirildiğini ortaya koydu.

Konuya ilişkin yayımlanan raporda ifadelerine yer verilen ve kabul merkezinde kalan sığınmacı çocuklardan bazıları, iltica sürecinin adeta "ağır bir külfete" dönüştüğünden yakınarak "Kabul süreci çok yavaş işliyor. Bazılarımız cevap almak için altı yıl bekliyor. Geleceğimizi kestirememek eğitimimizi de sekteye uğratıyor." diye konuştu.

Çocuklardan birçoğunun savaştan kaçmanın ve yalnız olmanın getirdiği zorluklarla boğuştuğuna değinilen raporda, Belçika'da kalıp kalamayacaklarından kaynaklanan belirsizliğin, süreci daha da zorlaştırıldığı yorumuna yer verildi.

UNICEF'in araştırmasına katılan çocukların bir diğer öne çıkan sorununun da konaklama olduğu göze çarpıyor.

Sığınmacı kabul merkezlerinde zaman zaman yükselen tansiyonun, kavgaların, gürültünün ve refakatçilerdeki yetersizliğinin stres ve endişeye yol açtığını belirten 10 yaşındaki bir Çeçen kız, "Kabul merkezleri çok kirli. Sürekli kavgalar oluyor. Merkezde adeta bir çılgınlık hakim. Tartışmalar genelde yetişkin sığınmacılar arasında oluyor." şeklinde konuştu.

BM çağrıda bulundu

UNICEF'e göre, kabul sürecinin uzaması ve kabul merkezinde uzun süre beklemenin neden olduğu stres, çocukların genel durumunu, sağlığını ve eğitim almasını olumsuz etkiliyor.

BM kurumu, kabul prosedürlerinin zamanla sınırlandırılması gerektiğine vurgu yaparak sürecin iyi şekilde desteklenmesi çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
BelçikaSığınmacıçocuk
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