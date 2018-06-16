Belçika'dan mülteci ayrımı

Belçika'nın aşırı sağcı ve sığınmacı karşıtı tutumuyla tanınan Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, sadece Birleşmiş Milletler (BM) vasıtasıyla yapılan iltica başvurularının kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Belçika'nın Flamanca yayın yapan Nieuwsblad gazetesine konuşan Francken, sığınmacı sorununu çözmek için Avrupa'nın "Avustralya modelini" benimseyerek sadece Birleşmiş Milletler (BM) vasıtasıyla yapılan iltica başvurularını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Francken, "Avrupa sadece çatışma bölgelerinde bulunan BM kamplarından gelen iltica taleplerini kabul etmeli. Kıyılarına teknelerle gelen sığınmacıları geri göndermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yasadışı yollardan Avrupa'ya giriş yapanların iltica hakkını kaybetmesi gerektiğini savunan Francken, "Yasadışı göç sona ermeli." ifadelerini kullandı.