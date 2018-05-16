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Belçika sokağa döküldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çalışan, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti

16 Mayıs 2018 Çarşamba 18:03
Belçika sokağa döküldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çalışan, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti. Çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine binlerce kişi, öğle saatlerinde, Brüksel'in merkezinde bulunan Kuzey Tren Garı önünde toplandı.

Protestocular, buradan birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü. Belçika'nın çeşitli kentlerinden gelen ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, hükümetin eleştirildiği pankart ve dövizler taşıdı.

Birkaç saat devam eden protesto yürüyüşünde, Belçika'daki hükümete emeklilik şartlarının düzeltilmesi çağrısında bulunuldu. Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı, bazı okullarda eğitime ara verildi ve çöp toplama hizmetleri aksadı.

Bazı mahkemelerde davalar ertelenirken, Anvers limanında yükleme işlemleri yapılamadı. Protestocular, hükümet tarafından kabul edilen emeklilik yaşını yükselten ve tatil günlerini kısaltan adımları da içeren tasarruf önlemlerine karşı çıkıyor. AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrüksel
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