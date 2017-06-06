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Belçika terörle mücadeleyi artırıyor

Terörle mücadelede yeni önlemlerin alınacağının açıklandığı Belçika'da, uluslararası uçuşlardaki yolcular hakkında bilgi toplanacak ve yerel güvenlik hücreleri inşa edilecek

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Belçika terörle mücadeleyi artırıyor

Havayolu ile seyahat eden yolcularla ilgili kapsamlı bilgi toplanmasına ilişkin yasanın bugün onaylanmasının ardından yerel düzeyde radikalleşmeye engel olmak için kasabalarda güvenlik hücreleri inşa edileceği açıklandı. Parlamentonun, geçen aralık ayında uluslararası seyahat eden yolcular hakkında kayıt tutulmasına ilişkin kararı, İçişleri Bakanlığına bağlı Gizlilik Komisyonu tarafından onaylandı. 2018 ortasında uygulamaya konacak karara göre, uluslararası uçuşlardaki yolcular hakkında kapsamlı bilgi toplanabilecek ve bu bilgiler kayıt altına alınacak. Bu çerçevede havayolu şirketlerinin, uçuşlardan 48 saat önce yolcular hakkında Belçika hükümetine bilgi paylaşımında bulunması ve yolcular uçağa bindiğinde de tüm bilgilerin teyit edilmesi gerekiyor. Diğer yandan, Londra'daki terör saldırısı sonrasında Belçika'da güvenliğin artırılması gerektiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jan Jambon, "Radikalleşme oluşmadan şiddetin önüne geçilmesi gerekir. Bu nedenle kasabalarda yerel güvenlik hücreleri inşa edilecek." açıklamasında bulundu. AA

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