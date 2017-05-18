Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediye evde ölmeyi yasakladı

Fransa'daki Laigneville Belediyesi, doktor açığına dikkat çekmek amacıyla evde ölmeyi yasaklayan bir karar aldı

Bu haber kez okundu.

Belediye evde ölmeyi yasakladı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Laigneville Belediyesi'nin Başkanı Christophe Dietrich, Franceinfo televizyon kanalına yaptığı açıklamada, belediyenin evde ölmeyi yasaklayan bir karar aldığını, kararın sembolik ve anlamlı olduğunu söyledi. Beş bin kişinin yaşadığı belediyelik bölgede sadece iki doktorun görev yaptığına işaret eden Dietrich, son üç haftada iki kez ölüm ilanı yapmak için 4-6 saat doktor beklediklerini anlattı. Dietrich, bu iki doktorun da yıl sonunda emekli olacağına, onların yerine hala bir atama yapılmadığına dikkati çekti. Kararın uygulanamaz olduğunu bildiğini ancak amacının doktor açığına dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Dietrich, "Biliyorum bu karar saçma ama biz saçma bir durumla karşı karşıyayız." dedi. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Belediye Evde ölmeyi YasakladıFransadaki Laigneville BelediyesDoktorKarar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100