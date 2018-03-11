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Berlin’de cami kundaklandı

Berlin'in Reinickendorf semtinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Koca Sinan Camii'ne atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. 60 itfaiyecinin müdahalesiyle bir saatte kontrol altına alınabilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı

11 Mart 2018 Pazar 17:37
Berlin’de cami kundaklandı

DIŞ HABER MERKEZİ

Almanya’da camilere yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Berlin'in Reinickendorf semtinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii'nde Pazar gece saat 02.05 sıralarında meydana gelen yangında, caminin giriş ve iç bölümü yandı.

60 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın bir saatte kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili olarak görgü şahitlerinin verdiği ifadelerde, kapüşonlü genç bir kişinin caminin giriş kapısını kırdığı ve içeriye yanıcı madde attığı, ondan sonra da yangının meydana geldiği anlatıldı. Saldırganların üç kişi oldukları ve yaya olarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

3 ayda 24 saldırı

Olay yerinde detaylı araştırma yapan Berlin polisi, olayın bir kundaklama olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Olayda on binlerce euroluk maddi zarar meydana gelirken, ölen ve yaralanan olmadı. Bu saldırıyla birlikte son üç ayda Almanya'da camilere dönük yapılan saldırıların sayısı 24’e yükseldi.                        

‘Kundaklama olduğuna dair şüphe yok’

Bu arada Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, başkent Berlin'in Reinickendorf ilçesinde kundaklanan Koca Sinan Camisi’ni ziyaret etti. Çelik, kundaklanan camide incelemelerde bulundu ve cami derneği yöneticilerinden bilgi aldı.Başkonsolos Çelik, burada yaptığı açıklamada, camların kırılarak camiye yanıcı madde atıldığını belirterek "Burada kundaklamadan bahsedebiliriz. Bunda şüphe yok" dedi.

Bu olayın hain bölücü terör örgütünü veya yabancı düşmanlığını akla getirdiğine işaret eden Çelik, "Son dönemde yaşadığımız olaylarda daha ziyade PKK terör örgütünün böyle bir faaliyeti olduğunu görebiliyoruz veya düşünebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan caminin kundaklandığını öğrenen çok sayıda vatandaş caminin önüne toplandı. Caminin zarar görmeyen pencerelerine Türk ve Alman bayrakları asıldı.

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BerlinCamiMaddeYangın
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