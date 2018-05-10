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Beşar Esad, 'teröristler kaybedince saldırdılar'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortaklaşa saldırı sonrası ilk açıklamayı Yunanistan'ın Katimerini gazetesine yaptı. Kimyasal silah iddialarının saçmalık olduğunu dile getiren Esad, "2013'ten beri kimyasal cephanemiz yok" dedi

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:36
Beşar Esad, 'teröristler kaybedince saldırdılar'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen ay Suriye'ye yaptığı saldırının ardından ilk kez konuştu. İddiaları 'saçmalık' olarak nitelendiren Esad, 2013'ten beri ülkesinde kimyasal silah cephanesinin olmadığını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Yunanistan'ın Katimerini gazetesine röportaj verdi.

Ülkesinin 2013'ten beri kimyasal cephaneye sahip olmadığını söyleyen Esad, Batı ülkelerinin Doğu Guta'nın Duma ilçesinde hükümetin kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamalarını reddetti. 13 Nisan'da Duma'da kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortaklaşa yaptığı füze saldırısının ardından ilk kez konuşan Esad röportajda şu ifadeleri kullandı: "İlk olarak 2013'te teslim ettiğimizden beri elimizde kimyasal cephane yok ve kimysal silahlar için uluslararası kurum bunun hakkında araştırma yaptı. Ve elimizde hiç kimyasal silah olmadığı açık ve belgelendi."

'Bu ilkel bir oyun'

Kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili suçlamaların Suriye ordusunun zaferlerinin ardından geldiğini vurgulayan Esad iddiaları 'saçmalık' olarak niteledi.

Suriye Devlet Başkanı Esad, "Bu bir saçmalık, bir oyun ve sadece Suriye ordusuna saldırmak için çok ilkel bir oyun. Niye? Burası en önemli kısım: Teröristler kaybedince ABD, Fransa, İngiltere ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen diğer müttefikler ellerindeki ana kartlardan birini kaybetti, bu nedenle Suriye ordusuna saldırmak zorundalardı. Sadece teröristlerin moralini yükseltmek ve Suriye ordsunun daha fazla alanı özgürleştirmesini önlemek için" ifadelerini kullandı.
DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 11.05.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
Beşar EsadSuriyeKimyasal SilahKimyasal CephaneIngiltereFransaABD
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