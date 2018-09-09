Beyaz Miğferler yine provokasyon peşinde

Suriyeli insan hakları aktivisti Ammar Jamal, Beyaz Miğferler’in İdlib’de hazırladıkları kimyasal saldırı mizanseninde Suriye hükümetiyle uzlaşmayı kabul eden militanların esir tutulan aile fertlerini kullanmayı planladıklarını söyledi.

Silahlı muhalif güçlerini destekleyen hükümetlerle yayın organları, El Kaide kolu Nusra'nın kontrolündeki İdlib'e Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenleyeceği iddialarını pompalarken bölgeden emprovize gaz maskesi yapan çocukların fotoğrafları da servis edildi.

Sputnik’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jamal "Beyaz Miğferler İdlib'de kimyasal saldırı mizanseni hazırlıyor ve orada rejimle uzlaşmak istediklerini dile getirenlerin ailelerini kullanmayı planlıyor.

Video çekecek cihazlar hazırlandıktan sonra uzlaşma yanlılarının esir tutulan aileleri Ariha yerleşiminin bulunduğu bölgeye getirilecek" diye konuştu. Beyaz Miğferler örgütü daha önce de Esad güçlerinin kimyasal silah kullandığını duyurmuş ve bunun yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

DIŞ HABERLER