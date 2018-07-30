Beyaz Miğferlerin yuvalarında cephane çıktı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre. Askeri bir kaynak Dera kırsalı Yermük Havzasında terörden kurtarılan bölgelerde yapılan arama tarama operasyonları sırasında farklı tür silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti. Kaynak DEAŞ yuvalarında ele geçirilen silahların arasında ABD yapımı füzelerin bulunduğuna dikkat çekti.

DEAŞ’ın daha önce bulunduğu bölgelerde ‘Beyaz Miğferlilerin de yuvalarının bulunduğuna vurgu yapan askeri kaynak; bu yuvalarda muhtelif tür silah, mühimmat ve muhtelif hacimlerde bomba düzeneklerinin yanı sıra İsrail ve ABD menşeli farklı tür gıda ürünlerinin bulunduğunu belirtti.

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