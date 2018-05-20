Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
banner138

Bin 500 ev sular altında: 9 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Cüzcan vilayetlerinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 9 kişinin öldüğü, yüzlerce evin su altında kaldığı bildirildi

20 Mayıs 2018 Pazar 17:46
Bin 500 ev sular altında: 9 ölü

Belh Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Rahmatullah Zahid, Belh'te birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi. Sel sularına kapılan 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zahid, yüzlerce evin de tahrip olduğunu belirtti. Öte yandan Cüzcan Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Faizullah Sadat, Cüzcan'ın Faiz Abad ve Akça ilçesindeki birçok köyün sel suları altında kaldığını kaydetti.

İki ilçede bin 500 evin tahrip olduğunu ve yüzlerce aileyi helikopterlerle kurtardıklarını dile getiren Sadat, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Sadat, "Evleri tahrip olan yüzlerce aile, sıcak altında çok kötü durumda yaşıyor, yardım kurumlarından çadır, battaniye ve gıda desteği bekliyoruz." dedi. Sadat, Cüzcan'da binlerce hektar tarım arazisinin de su altında kaldığını bildirdi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran anlaşmasını kurtarma atağı
İran anlaşmasını kurtarma atağı
Çin ile ABD anlaşmaya vardı
Çin ile ABD anlaşmaya vardı
Ölen kişi sayısı 110
Ölen kişi sayısı 110
Selanik Belediye Başkanı saldırıya uğradı
Selanik Belediye Başkanı saldırıya uğradı
Puma bisikletçilere saldırdı: 1 ölü
Puma bisikletçilere saldırdı: 1 ölü
Djukanovic yemin ederek göreve başladı
Djukanovic yemin ederek göreve başladı
Tayvan güvenlik önlemlerini artıracak
Tayvan güvenlik önlemlerini artıracak
Gazze'de şehit sayısı 65'e yükseldi
Gazze'de şehit sayısı 65'e yükseldi
KKTC'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı
KKTC'de 19 Mayıs törenlerle kutlandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim