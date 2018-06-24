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Bir Filistinli daha şehit oldu

İsrail askerlerinin geçen cuma günü Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaraladığı Filistinli şehit oldu

24 Haziran 2018 Pazar 18:02
Bir Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Cuma günü Han Yunus'un doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Usame Halil Ebu Hâtır (29) şehit oldu" ifadesini kullandı. Hâtır'ın şehit olmasıyla birlikte Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
AA

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