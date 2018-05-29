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Bir S-400  şantajı da Hindistan’a

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı William Mac Thornberry, Hindistan’ın Rusya’nın S-400 hava savunma füze sistemlerini almasının ABD’yle savunma alanındaki işbirliğini etkileyebileceğini belirtti

29 Mayıs 2018 Salı 16:05
Bir S-400  şantajı da Hindistan’a

Hint televizyonu NDTV'ye konuşan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı William Mac Thornberry, "Bu teknolojinin edinmesi, korkarım ki, ABD'nin herhangi bir ülkeye ek teknolojilerinin sevkinde kendini rahat hissedeceği seviyeyi kısıtlıyor" diye açıkladı. Thornberry'nin bu sözlerini açıklayan NDTV, "Bu misal S-400 alımının, Washington'un Hindistan'a, savaş insansız hava araçları (İHA) dahil yeni silah sevkini etkileyebilir" diye bildirdi.

Hint medyasının daha önce verdiği habere göre Yeni Delhi, Washington'dan 80 ilâ 100 arasında Predator C Avenger saldırı İHA'ları istemişti. Anlaşmanın toplam maliyeti 8 milyar doları bulabilir. ABD'nin bu aşamada Rusya'yla askeri işbirliği yüzünden Hindistan'a karşı doğrudan yaptırım uygulama olasılığının çok küçük olduğunu söyleyen Thornberry, "Ancak bu alım, gelecekteki ortak çalışma fırsatlarını tehdit ediyor" dedi.
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