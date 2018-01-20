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Birleşik Krallık AB'ye yeniden girebilir

Birleşik Krallık Parlamentosu´nda yaşanan kabine değişiklikleriyle geçtiğimiz ay göreve başlayan ve Theresa May´den sonra en güçlü siyasi figür olarak görülen Başbakan yardımcısı David Lidington Birleşik Krallık´ın bir gün reform geçirmiş bir Avrupa Birliği´ne yeniden girebileceğini söyledi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:30
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Birleşik Krallık AB'ye yeniden girebilir

The Daily Telegraph´taki habere göre Birleşik Krallık'ın AB'den sorumlu bakanı olarak da görev yapmış olan Lidington yeni görevinde gerçekleştirdiği ilk röportajda Birleşik Krallık´ın bir nesil sonra tekrar AB´ye girebileceğini söyledi.

Habere göre Başbakan Theresa May´in AB yanlısı yardımcısı Lidington "10 ya da 20 yıl sonra AB´nin nasıl bir yapıda olacağını tahmin etmek imkansız. Bir nesil sonra belki de çok farklı bir AB, Birleşik Krallık´la bu farklı AB arasında da çok farklı bir ilişki göreceğiz. Bu da gelecek hükümetlerin ve gelecek nesillerin değerlendirmesi gereken bir şey" dedi.

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