Birleşik Krallık AB'ye yeniden girebilir

The Daily Telegraph´taki habere göre Birleşik Krallık'ın AB'den sorumlu bakanı olarak da görev yapmış olan Lidington yeni görevinde gerçekleştirdiği ilk röportajda Birleşik Krallık´ın bir nesil sonra tekrar AB´ye girebileceğini söyledi.

Habere göre Başbakan Theresa May´in AB yanlısı yardımcısı Lidington "10 ya da 20 yıl sonra AB´nin nasıl bir yapıda olacağını tahmin etmek imkansız. Bir nesil sonra belki de çok farklı bir AB, Birleşik Krallık´la bu farklı AB arasında da çok farklı bir ilişki göreceğiz. Bu da gelecek hükümetlerin ve gelecek nesillerin değerlendirmesi gereken bir şey" dedi.

DIŞ HABERLER