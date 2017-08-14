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Birleşik Krallık’tan alkol tedbiri

Birleşik Krallık havaalanlarında gözaltına alınan sarhoş yolcuların sayısının artması üzerine hükümetin buna yönelik yeni tedbirler üzerinde durduğu bildirildi

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Birleşik Krallık’tan alkol tedbiri

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'taki 20 polis bölgesinden 18'inin verilerine göre, havaalanında sarhoşken gözaltına alınan yolcuların sayısı Şubat 2016'da 225 iken bu yılın aynı ayında 387'ye yükseldi. İngiliz parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, havaalanlarında alkol satışını düzenleyen kuralları sıkılaştırmayı önerirken, İçişleri Bakanlığının da bu önerileri gündeme aldığı bildirildi. Bu kapsamda yolcuların vergiden muaf mağazalardan aldıkları alkollü içecekleri havaalanında ve uçaklarda tüketmesinin yasaklanması ve aşırı alkollü yolculara alkol satışının önlenmesi üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bir anket sonucuna göre yolcu uçaklarındaki kabin görevlilerinin aşırı alkol alan yolculardan şikayetçi olduğunu ortaya koydu. 4 bin kabin görevlisiyle yapılan araştırmada her 5 kabin görevlisinden biri fiziksel tacize maruz kaldığını söyledi. Kadın kabin görevlisi Ally Murphy de 14 yıllık mesleğinden geçen ekim ayında tacizler nedeniyle istifa ettiğini anlattı. Birleşik Krallık'ta uçağa sarhoş binmek veya uçakta sarhoş olmak 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Ülkedeki havaalanlarında yılda ortalama 300 milyon sterlinlik alkol satışı yapılıyor.

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