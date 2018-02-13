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Bitcoin'i çeteler ayakta tutuyor

Europol, Avrupa çapındaki çetelerin 3-5 milyar Euro değerindeki kara parayı Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle akladığını açıkladı.

13 Şubat 2018 Salı 15:33
Bitcoin'i çeteler ayakta tutuyor

Europol Direktörü Rob Wainwright, denetçilerin ve endüstri liderlerinin bu sorunu çözmek için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

 Wainwright'a göre bu miktar Europol'ün Avrupa çapındaki kara para tahmini olan 110 milyar Euro'nun yüzde 3'ü ile 4'ü arasına denk geliyor.

Çok sayıda kripto para birimi bulunsa da bunlardan en popüleri Bitcoin.

Sanal adreslerle anonim bir şekilde yapılabilen para transferleri ise suç çetelerini bu para birimlerine çeken en büyük faktör.

Polisler bu nedenle kripto paralar kullanılarak yapılan transferleri takip etmekte çok zorlanıyor.

Wainwright, küresel para sisteminde suçlar tespit edildikten sonra varlıkları dondurmanın mümkün olduğunu fakat kripto para birimlerinde bunun da imkânsız olduğunu kaydetti. Bu arada geçen hafta değeri 7 bin doların altına inen Bitcoin, dün 8 bin 500 dolardan işlem gördü.

HABER MERKEZİ

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