Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95059
ALTIN
192.763
DOLAR
4.7305
STERLİN
6.2727
EURO
5.4951

Biyolojik saldırı tehdidi

Almanya'nın Köln kentindeki bir evde zehirli risin maddesi bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi veren Federal Başsavcı'ya göre, Almanya biyolojik silahlarla düzenlenebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olmalı

21 Haziran 2018 Perşembe 17:48
Biyolojik saldırı tehdidi

Alman madyasına konuşan Federal Başsavcı Peter Frank, Köln'de geçen hafta Tunuslu bir zanlının evinde zehirli madde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcı Frank, Almanya'da biyolojik silahlarla saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Güvenlik birimlerinin uzun süredir saldırıların farklı biçimlerde düzenlenebileceği tehlikesi üzerinde durduğunu söyleyen Frank, "Teröristler bu konuda çok yaratıcı olabilir ve bütün senaryoları deneyebilir.

Buna biyolojik silah tehdidi de dâhil. Buna hazırlıklı olmalıyız" dedi. Başsavcı, zanlının iki kez Türkiye üzerinden DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitme teşebbüsünde bulunduğunu, ancak bunu başaramadığını ifade etti. Başsavcı Frank'a göre zanlı şu an DEAŞ üyesi değil. Tunus vatandaşı Seif A.H. polisin evinde yaptığı aramanın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Başsavcılığın verdiği bilgiye göre, zanlının evinde yapılan aramada 84.3 miligram zehirli risin ele geçirilmişti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'yi mülteci paniği sardı
AB'yi mülteci paniği sardı
ABD OPEC'e baskıyı artırıyor
ABD OPEC'e baskıyı artırıyor
Terör Avrupa'da yüzde 45 arttı
Terör Avrupa'da yüzde 45 arttı
İngiltere'den kritik adım
İngiltere'den kritik adım
Japonya nükleerden bıkmadı
Japonya nükleerden bıkmadı
'ABD şaşırtmadı'
'ABD şaşırtmadı'
Nusra İdlib’de ‘banka’ açtı
Nusra İdlib’de ‘banka’ açtı
İsrail BM'yi iplemiyor
İsrail BM'yi iplemiyor
NATO'da çatlak büyüyor
NATO'da çatlak büyüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim