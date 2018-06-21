Biyolojik saldırı tehdidi

Alman madyasına konuşan Federal Başsavcı Peter Frank, Köln'de geçen hafta Tunuslu bir zanlının evinde zehirli madde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcı Frank, Almanya'da biyolojik silahlarla saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Güvenlik birimlerinin uzun süredir saldırıların farklı biçimlerde düzenlenebileceği tehlikesi üzerinde durduğunu söyleyen Frank, "Teröristler bu konuda çok yaratıcı olabilir ve bütün senaryoları deneyebilir.

Buna biyolojik silah tehdidi de dâhil. Buna hazırlıklı olmalıyız" dedi. Başsavcı, zanlının iki kez Türkiye üzerinden DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitme teşebbüsünde bulunduğunu, ancak bunu başaramadığını ifade etti. Başsavcı Frank'a göre zanlı şu an DEAŞ üyesi değil. Tunus vatandaşı Seif A.H. polisin evinde yaptığı aramanın ardından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Başsavcılığın verdiği bilgiye göre, zanlının evinde yapılan aramada 84.3 miligram zehirli risin ele geçirilmişti.

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