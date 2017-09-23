Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104123
ALTIN
145.704
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7053
EURO
4.1702

BM'de reform çağrıları yükseliyor

Uluslararası toplumu bir araya getiren en büyük platform olan 193 üyeli Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısında reform yapılması talepleri giderek artıyor

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:31
5 Okunma
BM'de reform çağrıları yükseliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu genel görüşmelerinin 72. dönem oturumlarına katılan dünya liderleri, 1945'te kurulan BM'nin günün şartlarına cevap veremediğini belirterek reform taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Liderlerin ortak talebi BM'de reform yapılması olurken, bazı liderler yapısal değişim bazıları yönetimsel bazıları ise iki konuda da kısmi değişimler istiyor. BM'nin barış ve güvenliğe ilişkin temel karar alma organı olan Güvenlik Konseyi'nde 5'i daimi 15 üye mevcut. Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin, karar tasarılarını tek başlarına veto etme yetkisi bulunuyor. Başta Almanya, Japonya, Hindistan, Brezilya (G4) gibi ülkeler tarafından onlarca yıldır dillendirilen reform çağrıları, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin tarafından göz ardı ediliyor. Almanya ve Japonya, 5 milyar doları aşan yıllık BM bütçesine en fazla katkı veren ilk 5 ülke arasında olduklarını belirterek BMGK'de daimi üyelik istiyor.  BM'nin yıllık bütçesine yüzde 22 ile en büyük katkıyı ABD sağlıyor. ABD'yi sırasıyla Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, İtalya, Rusya ve Kanada izliyor. Afrika grubu da BM'nin gündemindeki birçok konunun kıtayı ilgilendirdiğini ve yeterince temsil edilmediğini savunarak Afrika'ya 2 daimi üyelik verilmesini talep ediyor. İngiltere ve Fransa tarafından gündeme getirilen bir başka öneride ise kitle katliamı ve kimyasal silah kullanımı gibi olaylara ilişkin alınan BMGK kararlarında veto yetkisinin devre dışı kalması isteniyor.

Trump bile memnun değil

ABD başkanı seçilmeden önce BM'yi diplomatların "hoşça vakit geçirdiği yer" olmakla eleştiren Başkan Donald Trump da ilk kez katıldığı BM Genel Kurulu'nda reform çağrısı yaptı. Bunun için pazartesi günü ABD'nin ev sahipliğinde BM'de toplantı düzenleyen Trump, kuruluşun yönetim ve bütçe konularında reform yapması gerektiğini dile getirdi. Trump, "BM, bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadı. 2000 yılından bu yana BM'nin normal bütçesi yüzde 140, personel sayısı ise iki katından fazla artmasına rağmen bu yatırımla orantılı neticeler göremiyoruz." diye konuştu.

"Bürokrasi uykularımı kaçırıyor"

BM Genel Sekreterliğine bu yıl başında getirilen Antonio Guterres, seçim kampanyasında da söz verdiği üzere reform çalışmalarına başladı. Ancak Guterres'in reform anlayışı da kurumun yapısından çok verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, yönetimde cinsiyet dengesi, bütçe, cinsel istismarın önlenmesi ve iyi yönetişim konularına odaklanmış durumda. Özellikle bürokrasiden yakınan Guterres, "21. yüzyılda BM daha fazla insanlara, daha az süreçlere odaklanmalı. Daha az bürokrasi, daha fazla sonuç." dedi. Bürokrasi yüzünden geceleri uyuyamadığını da vurgulayan Guterres, "Parçalanmış yapı, Bizans prosedürleri ve sonsuz bürokrasi uykularımı kaçırıyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
UluslararasıToplumPlatformTalepler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim