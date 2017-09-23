BM'de reform çağrıları yükseliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu genel görüşmelerinin 72. dönem oturumlarına katılan dünya liderleri, 1945'te kurulan BM'nin günün şartlarına cevap veremediğini belirterek reform taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Liderlerin ortak talebi BM'de reform yapılması olurken, bazı liderler yapısal değişim bazıları yönetimsel bazıları ise iki konuda da kısmi değişimler istiyor. BM'nin barış ve güvenliğe ilişkin temel karar alma organı olan Güvenlik Konseyi'nde 5'i daimi 15 üye mevcut. Daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin, karar tasarılarını tek başlarına veto etme yetkisi bulunuyor. Başta Almanya, Japonya, Hindistan, Brezilya (G4) gibi ülkeler tarafından onlarca yıldır dillendirilen reform çağrıları, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin tarafından göz ardı ediliyor. Almanya ve Japonya, 5 milyar doları aşan yıllık BM bütçesine en fazla katkı veren ilk 5 ülke arasında olduklarını belirterek BMGK'de daimi üyelik istiyor. BM'nin yıllık bütçesine yüzde 22 ile en büyük katkıyı ABD sağlıyor. ABD'yi sırasıyla Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, İtalya, Rusya ve Kanada izliyor. Afrika grubu da BM'nin gündemindeki birçok konunun kıtayı ilgilendirdiğini ve yeterince temsil edilmediğini savunarak Afrika'ya 2 daimi üyelik verilmesini talep ediyor. İngiltere ve Fransa tarafından gündeme getirilen bir başka öneride ise kitle katliamı ve kimyasal silah kullanımı gibi olaylara ilişkin alınan BMGK kararlarında veto yetkisinin devre dışı kalması isteniyor.

Trump bile memnun değil

ABD başkanı seçilmeden önce BM'yi diplomatların "hoşça vakit geçirdiği yer" olmakla eleştiren Başkan Donald Trump da ilk kez katıldığı BM Genel Kurulu'nda reform çağrısı yaptı. Bunun için pazartesi günü ABD'nin ev sahipliğinde BM'de toplantı düzenleyen Trump, kuruluşun yönetim ve bütçe konularında reform yapması gerektiğini dile getirdi. Trump, "BM, bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadı. 2000 yılından bu yana BM'nin normal bütçesi yüzde 140, personel sayısı ise iki katından fazla artmasına rağmen bu yatırımla orantılı neticeler göremiyoruz." diye konuştu.

"Bürokrasi uykularımı kaçırıyor"

BM Genel Sekreterliğine bu yıl başında getirilen Antonio Guterres, seçim kampanyasında da söz verdiği üzere reform çalışmalarına başladı. Ancak Guterres'in reform anlayışı da kurumun yapısından çok verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, yönetimde cinsiyet dengesi, bütçe, cinsel istismarın önlenmesi ve iyi yönetişim konularına odaklanmış durumda. Özellikle bürokrasiden yakınan Guterres, "21. yüzyılda BM daha fazla insanlara, daha az süreçlere odaklanmalı. Daha az bürokrasi, daha fazla sonuç." dedi. Bürokrasi yüzünden geceleri uyuyamadığını da vurgulayan Guterres, "Parçalanmış yapı, Bizans prosedürleri ve sonsuz bürokrasi uykularımı kaçırıyor." diye konuştu.